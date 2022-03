Covid-19 : le nombre de tests a encore augmenté, en particulier chez les moins de 16 ans

Des allures de nouvelle vague. Le nombre de tests de dépistage du Covid-19, reparti en hausse début mars, a encore bondi de 27% la semaine dernière, selon des chiffres publiés, jeudi 31 mars, par le ministère de la Santé. Plus de 3,8 millions de tests antigéniques et PCR ont été réalisés entre le 21 et le 27 mars, contre un peu moins de 3 millions la semaine précédente.

Cette troisième hausse consécutive confirme la nette reprise des dépistages, en particulier chez les moins de 16 ans, après deux mois de reflux de janvier à début mars. La tendance suit celle de l'épidémie, qui s'emballe également depuis trois semaines, avec un nombre moyen de cas positifs passé de 52 000 à 136 000 sur la période.

Un test à 16,50 euros

Dans ce contexte, et compte tenu du volume "très significatif" de tests antigéniques déjà remboursés depuis le début de l'année (plus de 45 millions), le gouvernement a décidé de baisser à nouveau leurs prix à partir du vendredi 1er avril, selon un arrêté paru au Journal officiel jeudi.

Le tarif en pharmacie passera ainsi de 20 à 16,50 euros, soit 23% de moins. Pour les autres professions autorisées à réaliser des tests (médecins, infirmiers, kinés, sages-femmes, dentistes), la diminution sera d'un peu plus de 4 euros, soit entre 20% et 30% selon les cas.