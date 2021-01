Covid-19 : le nombre de morts en 24 heures atteint un nouveau record aux Etats-Unis, un test négatif désormais exigé pour les voyageurs

Au total, les Etats-Unis ont enregistré 22,8 millions de cas et plus de 380 000 morts du Covid-19 depuis le début de la pandémie.

Qu'il semble loin le temps où Donald Trump promettait une fin rapide de l'épidémie de Covid-19. Les Etats-Unis, pays le plus touché par le coronavirus, ont largement dépassé mardi 12 janvier leur précédent record de morts du coronavirus en une seule journée. Dans l'espoir d'enrayer les contagions, les autorités fédérales ont décidé que tous les voyageurs souhaitant se rendre aux Etats-Unis par avion devront bientôt présenter un test négatif afin d'être autorisés à voyager.

Les Etats-Unis ont, précisément, enregistré mardi plus de 235 000 nouvelles contaminations et 4 470 morts. Le pays est confronté à une flambée de l'épidémie dont il n'arrive pas à reprendre le contrôle depuis l'automne. Mais jamais jusqu'à présent il n'avait dépassé la barre des 4 000 décès en 24 heures.

Un dépistage négatif exigé à partir du 26 janvier

La moyenne des morts sur sept jours est à un plus haut depuis le début de la pandémie, et ils sont à déplorer dans toutes les régions du pays, avec une augmentation particulièrement élevée dans le Sud et l'Ouest.

Afin de freiner la progression de l'épidémie, tous les voyageurs souhaitant se rendre aux Etats-Unis par avion devront donc présenter, à partir du 26 janvier, un test négatif au Covid-19. Ce test devra être réalisé dans les trois jours précédant le départ pour les Etats-Unis. Les compagnies aériennes seront chargées de vérifier qu'un test a bien été réalisé avant l'embarquement.