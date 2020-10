Covid-19 : le nombre de malades hospitalisés "a baissé d'à peu près 30%" en Bretagne, affirme un infectiologue

"On peut tenir bon, si on fait attention", assure Pierre Tattevin, président de la Société de pathologie infectieuse de langue française et professeur de maladies infectieuses au CHU Rennes.

L'entrée des urgences du CHU de Rennes (Bretagne). (JUSTINE SAUVAGE / RADIOFRANCE)