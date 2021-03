Covid-19 : le nombre de malades en réanimation continue de monter et s'établit à 4 766

Le nombre de patients atteints du Covid-19 en réanimation a continué de progresser, vendredi 26 mars, et est désormais de 4 766, selon les données de Santé publique France. Ce chiffre se rapproche du pic de la deuxième vague, avec 4 903 malades en soins intensifs à la date du 16 novembre. Au cours des dernières 24 heures, 476 malades sont entrés en réanimation contre 408 la veille, d'après les données de SPF.

Le nombre total de personnes hospitalisées en France à cause du Covid-19 était de 27 242 vendredi, avec 2 048 nouvelles admissions en 24 heures. La maladie a emporté 304 personnes à l'hôpital en 24 heures, portant le nombre total des décès enregistrés en France à 94 302 depuis le début de l'épidémie.

Santé publique France dénombre 41 869 nouveaux cas de Covid-19 en France lors des dernières 24 heures, alors que le taux de positivité des tests continue d'augmenter à 8,1%. "Une course contre la montre est engagée", a estimé Matignon dans un communiqué, après une rencontre entre le Premier ministre Jean Castex et les préfets et responsables sanitaires des 19 départements concernés par les nouvelles restrictions.