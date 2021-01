Covid-19 : le mystère résolu du test antigénique sensible au Coca-Cola

Un test de dépistage du Covid-19 peut-il est être sensible au Coca-Cola ? La question fait l'objet d’une vidéo qui a été beaucoup partagée sur Internet. Apparue sur les réseaux sociaux lundi 25 janvier, elle compte déjà un million de vues. Sur les images, on voit un pharmacien verser du Coca sur un test antigénique. Le test se révèle alors positif. En raison de cette vidéo, de nombreux internautes en ont déduit que les tests étaient truqués ou inutiles. Les réactions ne se sont pas fait attendre : "L’arnaque des tests covid mis à jour. On arrête l’hystérie quand ?"

Une réaction chimique

Le laboratoire qui a fourni le test a expliqué que le Coca-Cola ne contenait évidemment pas le virus, mais que l’acidité de la boisson dégradait le test en détruisant ses composants. Il ne s’agit donc que d’une réaction chimique, qui ne remet pas en question l’efficacité du dépistage. La Haute Autorité de santé autorise la mise sur le marché d’un test à partir du moment où il est efficace à 80%, ce qui est le cas de celui présenté dans la vidéo.

