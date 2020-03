Covid-19 : le Morbihan, deuxième plus gros foyer de France

Lundi 2 mars, trois personnes ont été testées positives au Covid-19 à Carnac (Morbihan). Depuis l'annonce dans la matinée, les clients viennent en nombre faire des courses dans un supermarché. "J'achète un peu plus aujourd'hui pour éviter de sortir", explique une dame. Des pâtes, de la farine, du sucre : certains font des provisions. Dans cette ville, quelques commerces restent ouverts. Mais les rues sont presque désertes. Comme dans tout le département du Morbihan, le préfet a décidé d'interdire les rassemblements jusqu'au 14 mars.

La grande distribution reste ouverte

"Toute manifestation susceptible d'accueillir du public, donc manifestation sportive, culturelle, est interdite", souligne Oliver Lepick, maire de Carnac. Dans les mairies, on s'organise. Une employée doit avertir les 75 commerçants du marché qui a été suspendu pour les deux prochaines semaines. Et beaucoup ne comprennent pas que la grande distribution reste ouverte, jugeant plus risqué d'aller dans un magasin avec des murs, plutôt que dans un marché. Dans le Morbihan, outre Carnac, les cas se concentrent à Auray, Saint-Philibert et Crac'h.

