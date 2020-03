Covid-19 : le monde du spectacle en souffrance

Parmi les salles les plus touchées par les annulations, les petits théâtres. Rue de la Gaîté à Paris, les réservations dans les théâtres ont plongé de plus de 50%. Une représentation dans un de ces théâtres correspond à 7 000 euros de recettes. Mais avec le nouveau coronavirus, il y en a une de moins chaque semaine. Et lorsqu'elles sont maintenues, le théâtre ne fait pas le plein, de 400 places en temps normal à 100 actuellement.

Une répétition des crises qui inquiète

Au théâtre Montparnasse (Paris, 14e), il y a entre 20 et 30% d'annulations. Mais ici, c'est la répétition des crises qui inquiète. "Entre les gilets jaunes, les grèves de la fin janvier... On n'a eu que six semaines entre la fin des grèves et le coronavirus", se désole Bertrand Thamin, directeur du théâtre. "C'est pas beaucoup pour se refaire une santé financière", ajoute-t-il, inquiet.

Le JT

Les autres sujets du JT