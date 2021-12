Covid-19 : le ministre Franck Riester, testé positif, annonce s'isoler

"A la suite d'une fièvre, j'ai effectué un test qui s'est révélé positif au Covid-19", écrit mercredi 22 décembre le ministre chargé du Commerce extérieur et de l'Attractivité, Franck Riester. "Je m'isole dès ce soir et assure mes missions à distance", ajoute-t-il sur Twitter.

A la suite d’une fièvre, j’ai effectué un test qui s’est révélé positif au Covid-19. Je m'isole dès ce soir, et assure mes missions à distance.

Soyez prudents, vaccinez-vous et protégez vos proches en respectant consignes sanitaires et gestes barrières.