Covid-19 : le médecin Jérôme Marty annonce porter plainte contre Nicolas Dupont-Aignan pour propos diffamatoires

Le médecin Jérôme Marty annonce sur Twitter dimanche 22 août qu'il va porter plainte contre Nicolas Dupont-Aignan pour propos diffamatoires, en tant que président du syndicat de l'Union française pour une médecine libre, rapporte France Bleu Occitanie.

La plainte vise un tweet de soutien à Didier Raoult

"Vous venez publiquement de porter la plus grave accusation qui soit à l’égard de notre corporation par des propos diffamatoires", écrit Jérôme Marty sur Twitter. La veille, Nicolas Dupont-Aignan, président du parti Debout la France, avait écrit sur le même réseau social à propos du professeur Didier Raoult qu'il "a sauvé des vies en soignant précocement les malades : il est viré. Les autres ont des milliers de morts sur la conscience en les confinant chez eux avec du doliprane."

Monsieur @dupontaignan vous venez publiquement de porter la plus grave accusation qui soit à l’égard de notre corporation par des propos diffamatoires.

J’aurai donc l’honneur de porter plainte contre vous au titre de @ufmlcommunaute https://t.co/d4mwRixzaH — DrMartyUFML-S (@Drmartyufml) August 21, 2021

"Je ne vais pas vous épargner !", écrit encore Jérôme Marty. "Nous avons beaucoup accepté depuis des mois, de politiques dont vous êtes, qui se font relais de l’antiscience, des fake news, et de l’obscurantisme. Aujourd’hui vous faites plus que nous insulter, nous vous attaquons", ajoute le président de l'Union française pour une médecine libre, invitant "toutes celles et ceux" qui le souhaitent à se joindre à son dépôt de plainte.