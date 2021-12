Covid-19 : le masque redevient obligatoire dans les cours de récréation des classes de primaire

Depuis jeudi 9 décembre, les enfants de primaire doivent porter le masque dès leur arrivée à l'école. Le niveau 3 du protocole sanitaire entre en application, afin de tenter de limiter la propagation du virus du Covid-19. En déposant leurs enfants, les parents se montrent partagés. "La récré, c'est l'occasion de tomber le masque et de respirer", souffle une mère de famille, tandis qu'un père estime que "si c'est pour restreindre l'évolution du virus, il faut appliquer [les mesures]".

Éviter les brassages

Certains enfants avaient déjà eu du mal à le porter à l'intérieur. Dans l'ensemble, les élèves de cette école du Rhône respectent la nouvelle consigne, même s'ils la jugent contraignante. "Ce n'est pas très agréable, et quand on parle on s'entend mal", confie une jeune écolière. L'obligation ne concerne toutefois pas les enfants de maternelle. L'école a donc dû fractionner les récréations et mettre en place un balisage afin d'éviter les brassages.