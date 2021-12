Covid-19 : le masque fait son retour à l’intérieur dans les écoles primaires

Nouveau tour de vis pour les écoles primaires : elles vont passer au niveau 3 du protocole sanitaire. En cause, la progression fulgurante de l’épidémie chez les enfants, en particulier les 6-10 ans. Leur taux d’incidence atteint désormais 918 cas pour 100 000 habitants, soit plus du double du taux d’incidence tous âges confondus. Dès jeudi 9 décembre, le masque sera de nouveau obligatoire en extérieur, comme c’est le cas aujourd’hui, comme en intérieur.

Vaccination possible pour les 5-11 ans

Une mesure peu efficace, selon certains spécialistes. Le brassage des élèves par niveau et par classe doit aussi être réduit au minimum, les sports de contacts limités et les temps de restauration collectifs réorganisés. Mais dans les faits, ce sont des règles difficiles à appliquer. "On a beaucoup d’élèves qui sont ensemble à d’autres moments que la classe", explique Guilaine David, co-secrétaire générale et porte-parole du Snuipp-Fsu. Les 360 000 enfants les plus fragiles, âgés de 5 à 11 ans pourront se faire vacciner à partir du 15 décembre, une recommandation de la Haute autorité de Santé.