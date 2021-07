Covid-19 : l'effigie d'un pompier pendue dans un rassemblement antivaccin, le maire de Nancy annonce un signalement à la justice

Des personnalités controversées et populaires dans la sphère complotiste, comme Christian Perronne ou encore Martine Wonner, étaient sur place. Cette dernière assure que la mise en scène ne visait pas les pompiers de Meurthe-et-Moselle.

Des personnes opposées aux mesures prises par le gouvernement pour faire face au Covid-19 ont manifesté, samedi 3 juillet, à Nancy (Meurthe-et-Moselle). Sur le lieu de rassemblement, un mannequin à l'effigie d'un pompier avait été pendu avec un panneau sur lequel était écrit "le Sdis m'a tué".

Le maire PS de Nancy, Mathieu Klein, a écrit sur Twitter qu'il comptait faire un signalement au procureur de la République, soulignant le rôle essentiel des pompiers de Meurthe-et-Moselle dans la couverture vaccinale du département.

Cette mise en scène et cette attaque sur la voie publique sont intolérables. Un signalement au procureur de la République sera fait. Tout mon soutien aux sapeurs-pompiers du @SDIS54 sans qui la vaccination ne serait pas aussi élevée en Meurthe-et-Moselle. pic.twitter.com/9w2UZdTV9W — Mathieu Klein (@mathieuklein) July 3, 2021

"Aucune attaque" contre les pompiers, selon Martine Wonner

Des personnalités controversées, et populaires dans la sphère complotiste, étaient présentes comme Christian Perronne, fervent partisan de Didier Raoult et de l'hydroxychloroquine et ancien chef du service maladies infectieuses à l'hôpital Raymond-Poincaré de Garches (Hauts-de-Seine), démis de ses fonctions en décembre 2020.

[veille] Et à Nancy aujourd’hui, happening covido-complotiste, financé par les associations Reaction 19 de Carlo Brusa et Bon Sens avec son trésorier Silvano « Lune creuse » Trotta. Featuring les usual Perronne, Wonner, et Richard « magnéto » Boutry. pic.twitter.com/DhclwwaWcQ — Tristan Mendès France (@tristanmf) July 3, 2021

Il a pris la parole face aux manifestants, comme la députée (ex-LREM) Martine Wonner, qui a déjà fait polémique à plusieurs reprises en estimant que le port du masque "ne sert strictement à rien". L'élue a répondu au maire de Nancy, dimanche matin, sur Twitter, affirmant que son message était "mensonger". "Aucune attaque" contre les pompiers de Meurthe-et-Moselle, selon elle, "mais une très grande souffrance exprimée par un pompier du Doubs".