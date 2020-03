Covid-19 : le Haut-Rhin en stade 2 renforcé

Le Haut-Rhin a atteint un point inédit dans la crise sanitaire du Covid-19 en France. Le département est le premier à être classé dans le stade 2 renforcé. 81 personnes y sont atteintes par la maladie soit huit fois plus qu'il y a 48 heures. Des mesures exceptionnelles viennent donc d’être prises. Les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits, les mineurs n'ont plus le droit d'interagir avec des personnes âgées dans les EHPAD et une centaine d'établissements scolaires vont être fermés.

Un rassemblement religieux au coeur de la propagation

"Ce sont des mesures disproportionnées. On annule certains événements, d'autres pas, les supermarchés restent ouverts...", juge une habitante du Haut-Rhin

Un grand nombre de personnes auraient été contaminées lors d'un rassemblement religieux, organisé à Mulhouse (Haut-Rhin). 2 000 personnes en provenance de toute la France et des pays frontaliers étaient présents.