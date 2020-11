Covid-19 : le gouvernement envoie des SMS aux Français pour les inciter à télécharger l'application TousAntiCovid

Le gouvernement fait la promotion de son application TousAntiCovid via des SMS envoyés aux Français. L’expéditeur est un certain "gouv.fr" qui vous informe de la réouverture des commerces, et vous conseille d'installer l'application de traçage des cas-contacts, grâce à un lien.

"Les commerces rouvrent et davantage de personnes vont se croiser. Pour garder le contrôle de l'épidémie, le ministère de la Santé vous recommande de télécharger l'application TousAntiCovid dès maintenant", peut-on lire sur ces SMS.

Objectif : 15 millions de téléchargements

Cette stratégie de communication s’inscrit dans l’objectif du secrétaire d'État chargé de la Transition numérique Cédric O d’atteindre 15 millions de téléchargements, soit environ 20% de la population française. Un palier à partir duquel, selon Cédric O, l’application deviendra réellement efficace.

Pour l'heure, elle a été installée et activée près de 10 millions de fois, ce qui est beaucoup plus que la précédente application StopCovid, qui avait péniblement réussi à atteindre les deux millions et demi de téléchargements.

Pour envoyer ces SMS, le gouvernement a simplement donné les messages aux opérateurs téléphoniques, qui les ont transmis à leurs clients. Le gouvernement avait déjà écrit aux Français en mars pour donner les règles du premier confinement.