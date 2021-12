Covid-19 : le directeur de la Seine musicale appelle le gouvernement à "ne pas sanctionner l'ensemble de l'activité de manière un petit peu aveugle"

Olivier Haber, directeur général de la Seine musicale, membre du Prodiss, le syndicat national du spectacle musical et de variété, a indiqué lundi 27 décembre sur franceinfo que certaines salles de spectacle ont enregistré une baisse "de -70% de billetterie" depuis leur réouverture en mai dernier. Le spectacle vivant n'a pas retrouvé totalement son public et attend avec fébrilité les mesures que pourrait prendre le gouvernement après le Conseil de défense sanitaire prévu ce lundi à 16 heures. Mais il fait confiance au gouvernement "pour ne pas sanctionner l'ensemble de l'activité de manière un petit peu aveugle".

franceinfo : Comment vont les salles de spectacle ?

Olivier Haber : On a beaucoup moins de gens dans les salles depuis la réouverture. Cela monte à -70% de billetterie pour certains établissements. Alors bien sûr, il y en a qui tirent leur épingle du jeu. Mais il faut penser à toutes les autres salles. Il faut penser aux spectacles où les gens, pour l'instant, reportent un petit peu leur acte d'achat. On reporte ce moment de culture justement, pour privilégier d'autres choses. Effectivement, si on ne va pas au spectacle, on peut aller au restaurant, on peut aller boire un verre et on sent surtout cet effet où les gens ont besoin de convivialité. Pour l'instant, on reporte l'acte d'achat vers les salles de spectacle.

Craignez-vous les annonces du gouvernement ?

On a l'impression quand même que le gouvernement aujourd'hui fait les choses avec beaucoup d'attention et avec discernement pour ne pas sanctionner l'ensemble de l'activité de manière un petit peu aveugle. Donc j'espère que ça va continuer comme ça et qu'on va pouvoir poursuivre et regagner la confiance des spectateurs parce que c'est vraiment l'élément important.

Les Français ont perdu le "réflexe spectacle vivant" ?

J'ai surtout l'impression que les gens quand ils ont pu recommencer à sortir ont privilégié les moments de convivialité, boire un verre, aller manger avec des amis plutôt que d'aller au spectacle. Cela pouvait attendre. Bien sûr que cela peut attendre, mais c'est un moment formidable qu'on partage aussi. Il y a des affiches formidables, et malheureusement, si on ne va pas les voir aujourd'hui, on ne les verra pas demain. Certaines affiches ne tiendront pas ou n'ont pas vocation à rester longtemps sur scène. Donc je ne vais pas dire qu'il y a urgence, mais c'est important que les gens reviennent dans les stalles.