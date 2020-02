Covid-19 : le "Diamond Princess" partiellement évacué au Japon

Le paquebot Diamond Princess, à bord duquel se trouvent quatre Français, est partiellement évacué au Japon. "Comme depuis le début de cette mise en quarantaine, toutes les personnes touchées par le Covid-19 sont évacuées du navire dès le résultat des tests. Vendredi 14 février, l'un des quatre Français présents à bord, un homme de 80 ans, diagnostiqué comme porteur du virus, a quitté le navire", explique la journaliste Angélique Forget, en duplex sur place.

285 personnes ont contracté le virus

Au total, sur les 3 700 passagers et membres d'équipage, 285 personnes ont déjà contracté le virus. "En prévention, les autorités japonaises ont décidé de faire évacuer toutes les personnes âgées de plus de 80 ans car ce sont elles qui sont les plus fragiles face au Covid-19. Dès dimanche, tous les Américains qui le souhaitent et qui ne présentent aucun symptôme pourront quitter le navire", précise la journaliste.

