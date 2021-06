Covid-19 : le couvre-feu a-t-il encore un sens ?

Les Français peuvent désormais profiter de diners en terrasse ensoleillée, ou de leur liberté retrouvée, bien qu'elle soit toujours très encadrée. Pour certains, le couvre-feu est de plus en plus difficile à respecter. "On a hâte de plus contrôler notre montre, de plus devoir tout calculer", commente une jeune femme. Durant le week-end du samedi 12 et dimanche 13 juin, des fêtes improvisées bravant le couvre-feu, sans geste barrières, ont eu lieu, notamment à Paris.

Supprimer le couvre-feu ?

Les autorités craignent de revoir des scènes de liesse, comme celle tournée à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) après un match de rugby. La rencontre de football France-Allemagne, mardi 15 juin, inquiète un restaurateur, qui la diffusera dans son bar : "Soit on met les clients dehors, soit la police nous dira de fermer. Mais s'il y a 300 personnes, on ne va pas dire aux 300 personnes, 'non, il faut y aller.'" Le couvre-feu doit prendre fin le 30 juin prochain, si la situation sanitaire le permet. Son utilité fait débat. "Aujourd'hui le couvre-feu à 23 heures n'a plus tellement de sens, il faudrait l'arrêter, estime le médecin Damien Mascret. De toute façon on sait très bien que les gens vont continuer à se rencontrer les uns et les autres, en milieu clos, donc il vaut mieux qu'ils soient dehors que dedans."