Covid-19 : le coût économique de la fermeture des écoles

Dans une étude réalisée fin janvier, le ministère de l'Economie révèle que la fermeture des collèges et lycées, en plus de la fermeture de certains secteurs d’activité, entraînerait une baisse totale de 10% de l’activité économique par rapport à 2019. Ajoutée à une fermeture des commerces non-essentiels, comme c’est le cas dans une vingtaine de départements lundi 29 mars, cette fermeture causerait une perte d’activité de 13%. Une fermeture totale des établissements scolaires et des commerces non-essentiels entraînerait une chute de 18% du PIB.

Impact plus faible en 2021

Avec des écoles fermées, les parents ne peuvent plus toujours travailler. Mais l’impact serait plus faible cette année que lors du premier confinement au printemps 2020. “L’impact sera plus limité parce qu’il y a plus de possibilités de garde et les entreprises pratiquent moins le télétravail”, estime Anne-Sophie Alsif, chef économiste au Bureau d’informations et de prévisions économiques. De nouvelles mesures de restrictions pourraient être annoncées après le conseil de défense du 31 mars.