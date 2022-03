Covid-19 : le conseil scientifique alerte sur les risques d'une "banalisation de l'épidémie" alors que celle-ci "n'est pas terminée"

Alors que la France vient d'abandonner le port du masque et pass vaccinal face au Covid-19, le conseil scientifique a publié une note, lundi 14 mars, pour alerter sur les risques d'une "banalisation de l'épidémie" alors que celle-ci "n'est pas terminée". Avec "plus de 50 000 nouveaux cas diagnostiqués par jour et un taux d’incidence autour de 630 cas pour 100 000 personnes par semaine", les contaminations repartent à la hausse.

"Plus de 50%" d'entre elles sont sont dues au sous-variant d'Omicron, BA.2, "plus transmissible" mais "pas plus sévère", relève le conseil scientifique. Si ce dernier estime que "la vaccination à un haut niveau a permis de limiter l’impact hospitalier de ces très nombreuses contaminations", il rappelle que qu'"environ 4 millions de personnes adultes" ne sont toujours pas vaccinées et que "presque 5 millions de personnes" n’ont pas reçu une 3ème dose de rappel.

"Le nombre d’hospitalisations augmentera de façon transitoire dans les semaines qui viennent", prévient le conseil scientifique, selon lequel le nombre de cas quotidiens pourrait dépasser les 100 000 en mars, à la suite du relâchement des mesures de contrôle. Il mise toutefois sur l'arrivée des beaux jours dans les semaines qui viennent pour limiter cette reprise épidémique.