Covid-19 : le Congrès américain approuve un plan de soutien à l'économie de 900 milliards de dollars

Ce plan d'urgence comprend notamment des chèques aux familles les plus fragilisées, des aides aux petites entreprises et aux écoles et des allocations chômage supplémentaires de 300 dollars par semaine.

Les parlementaires américains ont approuvé, lundi 21 décembre, un plan de soutien aux ménages et entreprises affectés par la pandémie de Covid-19. Après son approbation par la Chambre des représentants puis par le Sénat, le texte peut maintenant être soumis au président Donald Trump pour signature. Ce plan d'urgence, jugé incontournable pour remettre sur les rails la première économie du monde, est d'un montant de 900 milliards de dollars.

"C'est un programme d'urgence et de survie", a estimé lundi avant le vote le chef de la minorité démocrate du Sénat Chuck Schumer. L'aide est incomplète et l'administration Biden devra "combler les trous" en janvier, a-t-il ajouté. Pour autant, "nous ne devrions pas sous estimer l'importance de ce paquet" de mesures, "le deuxième plus important de l'histoire" des Etats-Unis, a-t-il relevé.

Après des mois de blocage, démocrates et républicains avaient annoncé dimanche être parvenus à un accord de principe sur le plan d'urgence comprenant notamment des chèques aux familles les plus fragilisées, des aides aux petites entreprises et aux écoles, des allocations chômage supplémentaires de 300 dollars par semaine ou encore une enveloppe pour la distribution équitable de vaccins contre le Covid-19. Avant même le vote des mesures, le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin a assuré que les chèques de 600 dollars par adulte et par enfant pour aider les familles en difficulté seraient envoyés avant la fin du mois.