Covid-19 : le casse-tête des cantines scolaires

France 2 France Télévisions

Dans les classes, la pause déjeuner a été entièrement repensée. À Fontenay-les-Roses (Hauts-de-Seine), dans l’école élémentaire La Roue, près de 200 élèves doivent manger en deux heures. Les repas se font plus rapidement, et pour éviter le brassage, par niveau. Les couverts sont directement distribués aux élèves qui doivent ensuite suivre un marquage au sol. "C’est mieux pour notre santé et notre sécurité", commente l’un d’eux, bien informé.

Soulagement pour le personnel

Le dispositif a été assoupli depuis le mois de juin dernier, un véritable soulagement pour David Planche, le directeur de l’école. "C’était très dur nerveusement, physiquement. On l’a fait car il y avait 15 jours avant les grandes vacances. Là, je pense que l’on est parti pour des mois et des mois de protocole sanitaire, donc il fallait quelque chose qui soit viable sur la durée pour le personnel comme pour les enfants", a-t-il déclaré. En direct sur le plateau du journal de 13 heures, Saada Soubane a est revenu sur l'importance des protocoles liés aux tests de dépistage massifs et du port du masque dans les établissements scolaires.

