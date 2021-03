Covid-19 : le casse-tête de l'organisation dans les cantines d'entreprise

Un nouveau protocole sanitaire est mis en place dans les restaurants d'entreprise, et il est particulièrement durci. Les cantines sont identifiées comme étant des lieux de contamination, et il faudra désormais manger seul. Pour les patrons, l'organisation devient dès lors compliquée. Les plannings sont donc réorganisés afin de fluidifier la circulation dans les locaux. "Du coup nos pauses sont décalées, on ne se retrouve pas énormément dans une pièce", raconte une employée.

Des groupes de dix

À la cantine, c'est une valse des tables pour organiser les 8 mètres carrés nécessaires par salarié, ainsi que les deux mètres de distanciation. "L'entreprise restait quand même un lieu de convivialité (...) Là on est en train de réduire les gens à des outils de production", dénonce Christophe Bulliod, directeur général de Spartoo. Désormais, les salariés se restaurent par groupe d'une dizaine de personnes éparpillées. Certains préfèrent manger à l'extérieur.