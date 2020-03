Covid-19 : le bilan s'alourdit en Italie

L'Italie est à l'arrêt à cause du Covid-19. Le bilan s'est encore alourdi dans le pays. "C'est inquiétant parce que 366 victimes ont été recensées, à 80% dans la région de Lombardie. Pourquoi autant de victimes alors qu'il n'y a officiellement que 7 400 personnes contaminées par la maladie ? Le pourcentage de victimes est bien supérieur à ce qu'il devrait", explique le journaliste Alban Mikoczy, en duplex depuis Rome (Italie).

La plupart des victimes ont plus de 80 ans

Peut-être que tous les Italiens contaminés ne le savent pas. "Les tests ne sont plus systématiques. Parmi les victimes, il y a un grand nombre de personnes âgées, l'âge moyen des victimes est de 81,2 ans. L'Italie est le deuxième pays le plus âgé au monde après le Japon. Dans les hôpitaux italiens, la situation est délicate, les médecins ne s'en cachent plus", confie le journaliste.

Le JT

Les autres sujets du JT