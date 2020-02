Covid-19 : le bilan s'alourdit en Italie

Depuis plusieurs jours, l'Italie est en état d'alerte. Plus de 300 cas de contamination au coronavirus Covid-19 ont été recensés, onze personnes sont mortes. La capitale économique du pays, Milan, tourne au ralenti. Les écoles, théâtre et cinéma ont été fermés et les habitants invités à rester chez eux. Preuve que le coronavirus est dans toutes les têtes : les vendeurs à la sauvette portent et vendent des masques de protection. Vendus à 10 euros l'unité, ils connaissent du succès auprès des personnes qui s'aventurent dans les rues de Milan.

Ville à l'arrêt

Les commerces ont fermé et les rues sont presque entièrement vides. Ceux qui sont forcés de sortir de chez eux pour travailler portent des masques et se lavent les mains régulièrement pour respecter les consignes d'hygiène. "Je sais que c'est contagieux, mais soignable. Il faut juste faire attention", assure une habitante. Seuls les services publics fonctionnent normalement.

