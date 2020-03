Covid-19 : le bilan grimpe à 33 morts et 1784 cas de contamination en France

Sans surprise, l'épidémie de Covid-19 gagne du terrain en France. "Le directeur général de la Santé vient d'annoncer une hausse importante des cas de coronavirus. En France, on compte [ce mardi 10 mars 2020] 1 784 malades confirmés. C'est 372 de plus qu'hier. 86 se trouvent dans un état grave et sont en réanimation. 33 personnes sont mortes", précise la journaliste de France 3 Margaux Subra-Gomez.



Le stade 3 inéluctable

Le professeur Jérôme Salomon, directeur général de la Santé, a précisé que 23 des patients décédés avaient plus de 75 ans et souffraient déjà de nombreuses pathologies respiratoires. "Il a cherché ce soir à rassurer avec ce message : le stade 3 de l'épidémie est inéluctable, mais le système de santé français est prêt", explique Margaux Subra-Gomez.

