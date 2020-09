Covid-19: le bilan atteint 200 000 morts aux Etats-Unis

Le Covid-19 a fait plus de 200 000 morts dans le pays, de loin le plus touché par cette pandémie. Les Démocrates évoquent une "tragédie nationale historique".

A six semaines de l'élection présidentielle, les Etats-Unis ont enregistré mardi 22 septembre leur 200 000ème décès attribué au Covid-19, selon l'université Johns Hopkins. Le bilan de référence de l'université basée à Baltimore a affiché 200 182 décès mardi midi, sur près de 6,9 millions de cas recensés dans le pays, le plus durement touché dans le monde. Le "Covid sera la troisième cause de décès cette années aux Etats-Unis, plus que les accidents, les accidents vasculaires cérébraux et Alzheimer", a tweeté Tom Frieden, ancien directeur des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC).

C'est une "tragédie nationale historique", a déploré la présidente de la Chambre des représentants, la démocrate Nancy Pelosi, accusant Donald Trump de négligence. "Cela n'affecte presque personne", a de son côté affirmé le président américain lundi soir dans un meeting électoral en vue du scrutin du 3 novembre. "Cela affecte les personnes âgées, celles qui ont des problèmes de coeur et autres", a-t-il lâché, sans un mot de compassion pour ces morts-là.

Quatre fois plus de morts par jour qu'en Europe

Seuls les cancers et les maladies cardiovasculaires devraient tuer plus que le Covid-19 cette année dans le pays. Même si le bilan réel du virus est sous-estimé en raison du manque de tests au début de la pandémie. Sur les sept derniers jours, environ 5 300 personnes sont mortes du virus aux Etats-Unis, contre quelque 2 000 dans l'Union européenne, selon des données compilées par l'AFP à partir de sources officielles. Rapporté à la population, le coronavirus tue chaque jour quatre fois plus en Amérique qu'en Europe.

"Nous distribuerons un vaccin, nous vaincrons le virus, nous mettrons fin à la pandémie et nous entrerons dans une nouvelle ère inédite de prospérité, de coopération et de paix", a déclaré Donald Trump mardi dans un message pour l'Assemblée générale de l'ONU. "L'Amérique a payé un tribut plus lourd qu'aucun autre pays du monde", a déclaré lundi Joe Biden, son adversaire démocrate pour la Maison Blanche, en déplorant encore ses "mensonges" et son "incompétence".