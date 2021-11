Covid-19 : l’Autriche reconfine sa population et impose la vaccination

Face à la progression de la pandémie, l’Autriche devient le premier pays en Europe à imposer la vaccination et à reconfiner sa population. Le journaliste Laurent Desbonnets est en direct de Vienne, vendredi 19 novembre, afin de faire le point sur la situation.

Face à la cinquième vague du Covid-19, L'Autriche a décidé, vendredi 19 novembre, de prendre des mesures fortes "Le Chancelier autrichien l’a dit, il perd patience. Selon lui, les anti-vaccins 'commettent un attentat contre le système de santé du pays'. La vaccination est donc obligatoire à partir du 1er février prochain. Ceux qui ne seront pas vaccinés s’exposent à de lourdes amendes", indique le journaliste Laurent Desbonnets, en direct de Vienne (Autriche).



Surprise de la population

En attendant, un confinement généralisé pour tous a été mis en place. "Il est interdit de sortir de chez soi sauf pour aller travailler, pour aller faire ses courses essentielles ou faire un petit peu de course. Les restaurants vont fermer et l’école ne sera plus obligatoire, ajoute le journaliste. Reste à savoir comment ces mesures sont accueillies par la population qui ne s’attendait pas à des restrictions aussi fortes. Une manifestation anti-restrictions est d’ailleurs prévue samedi 20 novembre à l’appel du grand parti d’extrême droite."