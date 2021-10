Covid-19 : la ville de Moscou ferme ses services non essentiels, en pleine flambée de l'épidémie

La capitale russe ferme jusqu'au 7 novembre tous les restaurants, les écoles, les salons de beauté, les magasins de vêtements, les salles de sport et les autres services jugés "non essentiels".

Période chômée, écoles et restaurants fermés... La ville de Moscou prend des airs de confinement jeudi 28 octobre, pour contenir l'épidémie de Covid-19 qui s'est accélérée en Russie. Face à l'aggravation de la situation sanitaire ces dernières semaines (le pays a enregistré jeudi 1 159 décès et 40 096 infections en 24 heures), la capitale russe ferme jusqu'au 7 novembre tous les restaurants, les écoles, les salons de beauté, les magasins de vêtements, les salles de sport et les autres services jugés "non essentiels".

Seuls les lieux vendant des médicaments, des produits alimentaires et de première nécessité ont été autorisés à ouvrir par Sergueï Sobianine, le maire de la ville, de loin la plus touchée par l'épidémie en Russie. Au niveau national, le président Vladimir Poutine a décrété le 20 octobre une période chômée du 30 octobre au 7 novembre.