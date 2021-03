Covid-19 : la vie et l'espoir de retour dans les Ehpad

Les résidents des Ehpad de France reprennent un semblant de vie normale. À Saint-Georges-de-Reneins (Rhône), plus besoin de prendre rendez-vous avant les visites et plus besoin de plexiglas entre les pensionnaires et les visiteurs. "C’est nouveau, c’est par surprise, car le protocole est tombé hier soir", explique samedi 13 mars la directrice de l’Ehpad, Christelle Daval. Une résidente revoit ainsi pour la première fois depuis l’été dernier ses petits et arrière-petits-enfants.

Intimité retrouvée

Un autre changement est déjà entré en vigueur à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne) : les visites dans les chambres des résidents sont désormais permises. "C’est quand même plus agréable de profiter un peu de sa maman, tranquillement, sans le bruit, commente Isabelle Da Silva. On peut discuter avec plus d’intimité, on peut prendre un petit goûter, les rapports sont différents."

Le nouveau protocole sera bientôt complètement mis en place et permettra aux résidents vaccinés de sortir de leur Ehpad pour rendre visite à leur famille. Deux tiers des résidents des maisons de retraite sont complètement vaccinés contre le coronavirus.





