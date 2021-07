Covid-19 : la Tunisie face à une situation sanitaire sans précédent

En apparence, la vie semble normale ou presque dans le centre-ville de Tunis. La Tunisie traverse pourtant une crise sanitaire sans précédent avec la nouvelle vague de coronavirus. Le pays compte déjà plus de 16 000 morts et affiche le taux de mortalité le plus élevé du continent africain. Dans une salle exigüe du service des urgences de la capitale, les patients infectés sont quelque 60 et les lits ne sont pas assez nombreux pour les accueillir convenablement.

“Situation de stress absolu”

Certains, assis sur le sol, attendent d’être soignés. C’est tout le système hospitalier qui est complètement saturé. “Depuis un mois environ, on travaille à pleine capacité. Aussi bien au niveau des lits à oxygène que des lits de réanimation. Actuellement, on est en situation de stress absolu”, affirme Tahar Mestiri, médecin-chef de l’hôpital de campagne de Tunis.