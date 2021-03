Covid-19 : la situation sanitaire dans les écoles se dégrade fortement

L’éventuelle fermeture des écoles suscite un vif débat, alors que l’on observe une hausse constante des contaminations au Covid-19 et des fermetures de classes.

Les derniers chiffres concernant la situation sanitaire dans les écoles sont inquiétants. 3 900 classées étaient fermées lundi 29 mars. Des chiffres qui ne cessent d’augmenter ces dernières semaines. On est passé de 430 classes fermées le 5 mars, à 3 256 le 26 mars dernier. Si l’on s’intéresse dans le détail à la situation dans les différentes académies, on se rend compte que c’est en Île-de-France que l’on comptabilise le plus de classes fermées, notamment au sein de l’académie de Créteil, dont dépend le département de Seine-Saint-Denis.

Protocole sanitaire strict

Dans cette académie, 536 classes étaient fermées contre 222 la semaine dernière. Autre académie, celle de Lyon, où l’on enregistre la plus forte hausse ces derniers jours : 177 classes fermées alors qu’elles n’étaient que 22 la semaine dernière. Cette hausse des fermetures de classes devrait perdurer dans les jours à venir avec la mise en place d’un protocole sanitaire très strict avec la fermeture systématique des classes dès qu’il y a un cas de Covid-19 avéré.