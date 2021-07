Covid-19 : la situation épidémique inquiète dans le Var

S.Ricottier, C.Sinz, A.Lay, M.Niewengloski, C. La Rocca, P.Limpens

La situation sanitaire devient de plus en plus inquiétante dans le Var jeudi 22 juillet. À Saint-Tropez, les centres de dépistage font face à un fort afflux de personnes. Au 20 juillet, le taux d’incidence dans le Var était de 102 cas pour 100 000 habitants. Il y avait 113 personnes hospitalisées et 11 personnes ont été placées en réanimation.

De nouvelles mesures restrictives mises en place

Pour tenter de freiner cette hausse importante des contaminations au Covid-19, les autorités locales ont annoncé la mise en place de nouvelles mesures restrictives dans le département. Dès mercredi 23 juillet, les habitants devront de nouveau porter le masque dans les rues de 58 communes. Cette obligation est prévue au moins jusqu’au 2 août. La préfecture critique notamment l’attitude des patrons de bars et de restaurants. Selon elle, ils ne jouent pas le jeu de la prévention. Plusieurs ont été forcés de fermer en raison de cas de Covid parmi le personnel.

