Covid-19 : la septième vague s'essouffle dans plusieurs régions

La circulation du Covid-19 doit-elle inquiéter ? "Le virus circule beaucoup, mais quand on regarde les dernières modélisations de l'institut Pasteur, il y a des éléments intéressants", explique le médecin et journaliste Damien Mascret, présent, vendredi 8 juillet, sur le plateau du 19/20. Première information, les hospitalisations vont augmenter jusqu'au 18 juillet, mais les chiffres ne devraient pas dépasser ceux de la vague précédente.

Bientôt la fin de la septième vague

Les services de réanimation ne sont cependant pas saturés. "On ne devrait même pas atteindre la vague qu'on avait atteint lors de la sixième, c'est à dire 1 500 personnes en réanimation, on devrait être beaucoup moins", ajoute le médecin. Par ailleurs, l'épidémie ralentit dans quatre régions, dont l'Île-de-France et la Corse. "On est en train de franchir la septième vague", conclut Damien Mascret.

Parmi nos sources

Institut Pasteur https://modelisation-covid19.pasteur.fr/realtime-analysis/hospital/

