Covid-19 : la rentrée bouleversée dans l'Oise

La rentrée est perturbée dans l'Oise. Après deux semaines de vacances, les élèves ne reprendront pas le chemin de l'école dans neuf communes du département, à cause du Covid-19."À Crépy-en-Valois, de la crèche au lycée, tous les établissements scolaires seront fermés. Les autorités demandent aux parents de ne pas emmener leurs enfants à l'école et il n'y aura pas d'accueil organisé non plus puisqu'il ne faut pas qu'ils soient regroupés en un seul endroit", détaille le journaliste Luc Bazizin en direct depuis Crépy-en-Valois (Oise).

Des habitants dans l'incertitude

Si certains salariés ont posé des congés, d'autres travaillent directement depuis leur domicile. Tous les habitants du département se demandent jusqu'à quand ces mesures de semi-confinement resteront en vigueur. "Une nouvelle semaine d'incertitude s'ouvre maintenant", conclut Luc Bazizin.

