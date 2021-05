Covid-19 : la propagation du variant indien inquiète au Royaume-Uni

Outre-manche, la progression du variant indien du Covid-19 inquiète. Alors, dans les jours à venir, toute personne qui descendra de l'Eurostar à Paris, débarquera à Calais (Pas-de-Calais) ou atterrira en France d'un vol en provenance du Royaume-Uni devra observer un isolement obligatoire, comme l'a précisé le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, mercredi 26 mai. Le Royaume-Uni rejoint donc la liste des 18 pays ou territoires en provenance desquels tout passager doit respecter un isolement obligatoire de dix jours. Les contrevenants risquent une amende de 1 000 à 1 500 euros.



Un variant plus transmissible

Cette mesure prise par la France traduit l'inquiétude des autorités. Le variant indien est-il si préoccupant ? "C'est vrai qu'il est plus transmissible (...). Les Anglais nous disent que ce variant est probablement 50% plus transmissible que le variant anglais, donc on se méfie, on prend des précautions", explique le journaliste France Télévisions et médecin Damien Mascret sur le plateau du 19/20, mercredi.