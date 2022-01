Covid-19 : la pression continue à s'accentuer sur l'hôpital, avec 9 323 hospitalisations en une semaine

La pression due à la cinquième vague de Covid s'accentue sur l'hôpital avec plus de 2 000 admissions en 24 heures, selon les chiffres de Santé publique France publiés lundi 3 janvier. Les services de soins ont continué à accueillir un nombre croissant de malades, avec 19 606 patients hospitalisés lundi (contre 19 043 dimanche) et 2 160 nouvelles admissions en 24 heures.

La hausse sur sept jours, qui lisse les effets de seuil, se confirme avec 9 323 hospitalisations en une semaine, contre 7 413 lundi dernier. Cette hausse est aussi marquée pour les services de soins critiques, qui accueillent les formes les plus graves de la maladie. Les services de réanimation soignent actuellement 3 654 malades, avec 352 admissions en 24 heures. Sur sept jours, ils en ont accueilli 1 817, contre 1 747 lundi dernier.

272 décès en 24 heures

A titre de comparaison, si le nombre de malades traités en sons critiques (3.654) reste loin du pic de la première vague (plus de 7.000, en 2020) ou de celui de la troisième (6 001, en 2021), il risque de tutoyer à brève échéance celui de la deuxième vague (4 903, en 2020).

En 24 heures, les hôpitaux ont enregistré 272 décès, le chiffre le plus élevé depuis le début de la cinquième vague de Covid en octobre. Au total, la maladie a emporté 124 212 personnes.

La virulence de la cinquième vague est confirmée avec, sur sept jours, une moyenne quotidienne de plus de 167 000 personnes testées positives. On en comptait, toujours en moyenne quotidienne sur sept jours, un peu plus de 72 000 lundi dernier. Sur 24 heures, on a enregistré 67 481 nouveaux cas, selon les chiffres de Santé publique France.