Covid-19 : la Polynésie se reconfine, fermeture des commerces non-essentiels et des écoles

À cause du variant Delta, l'épidémie de Covid-19 progresse fortement en Polynésie française. L'archipel affiche un taux d'incidence record : 2 793 cas pour 100 000 habitants, contre 245 dans l'hexagone. Le reconfinement a été déclaré : les écoles vont fermer, ainsi que les commerces non-essentiels.

La situation est dramatique en Polynésie française. Les décès dus au Covid se multiplient. Dans un des cimetières de l'archipel, il y a cinq enterrements par jour, soit quatre fois plus qu'en temps normal. Pour endiguer la flambée de l'épidémie de Covid-19, les autorités ont annoncé la mise en place d'un nouveau confinement. "Nous avons décidé tout d’abord de limiter au maximum sur l’ensemble de la semaine les déplacements de la population dans les zones les plus touchées par la maladie", a déclaré le Haut-commissaire de la République, vendredi 20 août.



Fermeture des écoles et de certains commerces

Cinq îles de l'archipel sont concernées par cette mesure, déjà en vigueur le week-end et qui va être étendue à toute la semaine. Les commerces non-essentiels, les restaurants et les bars vont devoir fermer leurs portes, tout comme les écoles, quelques jours seulement après la rentrée scolaire. L'accès à la plage sera interdit, sauf pour un motif professionnel. Pour se déplacer sur l'île, il faudra également avoir un pass sanitaire et un motif impérieux. Le confinement pourrait être prolongé si la situation sanitaire se dégrade encore.