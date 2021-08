Covid-19 : la Polynésie Française dépassée par la pandémie

En Polynésie, la situation sanitaire se dégrade de jour en jour et le taux d'incidence vient d'atteindre un stade inégalé en France. 2 793 cas pour 100 000, un record en France, obligeant les hôpitaux de l’île à se réorganiser.

En Polynésie Française, l'hôpital de Taaone est obligé de se réorganiser au fil des jours avec l'arrivée continue de nouveaux malades. Les salles de repos deviennent des salles de réanimation et 38 personnes, de 17 à 63 ans, sont désormais hospitalisées en soins intensifs. "Nous avons eu une grosse affluence dans la soirée avec plus de cinquante personnes qui attendaient au même moment aux urgences. Beaucoup de personnes étaient sous oxygène" raconte le docteur Charlotte Courtois, spécialiste en pneumologie.

"J'ai vu plus de décès en 15 jours qu'en 12 ans de carrière"

Parmi les malades en réanimation, aucun n'est vacciné et la plupart possède des facteurs aggravants comme du diabète ou souffre d'obésité. Et en Polynésie Française, seul un tiers de la population est vaccinée. Les soignants de tous les services sont mobilisés. "La fin de vie est notre quotidien, j'ai vu plus de décès en 15 jours qu'en 12 ans de carrière", témoigne un cadre en chirurgie orthopédique.