Covid-19 : la Polynésie française débordée par l’épidémie

Les compteurs sont au rouge en Polynésie française. Plus de 2 000 personnes sont dépistées chaque jour et 60 % d’entre elles sont positives au virus. À l’hôpital de Papeete, où les services sont saturés, les patients ont dû être placés au sein des urgences, où évacués vers des cliniques privées. Pour faire face à l’afflux de décès, la morgue a dû installer des containers réfrigérés pour entreposer les cercueils. Selon le ministre de la Santé local, 100 % des défunts ne sont pas vaccinés. Pour aider les soignants, 15 infirmiers réanimateurs de Santé publique France sont arrivés et sont d’ores et déjà opérationnels.

Vers un durcissement des restrictions ?

12 volontaires sont également attendus de Nouvelle-Calédonie. De leur côté, les autorités prévoient de durcir les restrictions sanitaires, car l’épidémie est en constante progression. Une partie de la population est méfiante face au vaccin, et seuls 31 % des habitants possèdent un schéma vaccinal complet, explique la journaliste de France Télévisions, Aita Tarahu.