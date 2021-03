Covid-19 : la perspective de la fermeture des établissements scolaires inquiète les employeurs

Les écoles, les collèges, les lycées vont-ils à nouveau fermer ? Le sujet est à l’ordre du jour du nouveau conseil de Défense organisé mercredi 31 mars autour d’Emmanuel Macron, dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Rien n’est encore tranché, mais la perspective inquiète des millions de parents… et leurs employeurs.

>> DIRECT. Covid-19 : Jean Castex prononcera jeudi un discours sur "l'évolution de la situation sanitaire" devant le Parlement, annonce Matignon

Ainsi, Sarah Daniel Hamizi a déjà fait ses calculs. Cette chef d’entreprise fait travailler trente coiffeurs et barbiers dans ses magasins parisiens. Si les établissements scolaires venaient à fermer, elle sait que certains d’entre eux ne pourraient plus venir travailler. "J'ai au moins cinq personnes, des papas et des mamans qui n'ont pas d'autre choix que de rester chez eux pour garder leurs enfants", explique-t-elle.

"Le mari d'une de mes salariées est dans l'incapacité de s'arrêter. Donc dès que les écoles ferment, c'est elle qui est obligée de rester pour garder ses enfants parce qu'elle n'a pas les moyens d'avoir une nounou." Sarah Daniel à franceinfo

Des salariés qui pourront bénéficier du chômage partiel, mais que la cheffe d’entreprise ne pourra pas remplacer. "J'ai formé moi-même chacun de mes barbiers, indique-t-elle. Je ne peux pas claquer des doigts demain et dire que tel ou tel va aller garder son enfant et en même temps répondre aux besoins de l'entreprise. Il me faut absolument un barbier ou une barbière, et cela ne se trouve pas comme ça !"

Avec à la clef, une perte de chiffre d’affaires. "Nous avons dix clients par jour et par personne : par jour, c'est cinquante personnes que je ne pourrai pas recevoir dans mes établissements... ", soupire l'entrepreneuse. L'incertitude de la situation inquiète Sarah Daniel Hamizi, qui a déjà fermé ses enseignes pendant les deux premiers confinements.