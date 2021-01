Covid-19 : la perspective d'un troisième confinement

Jeudi 7 janvier, Jean Castex a annoncé de nouvelles mesures pour lutter contre l'épidémie de coronavirus et prévient que d'autres, plus strictes, pourront éventuellement être prises au cours de la semaine prochaine. Sera-t-il possible d'échapper à un troisième confinement ? "Ça va être difficile, explique le médecin et journaliste Damien Mascret sur le plateau du 19/20. Dans les prochains jours, on verra l'effet des vacances, de Noël, et même commencer à voir l'effet du Nouvel An, c'est un indicateur important pour le gouvernement".

L'inquiétude du variant britannique



Le nouveau variant anglais du virus, plus contagieux, a été détecté chez 19 personnes en France. Deux clusters ont ainsi été repérés en Ille-et-Villaine et dans les Hauts-de-Seine. "C'est la grosse inquiétude, on craint de voir la partie émergée de l'iceberg, peut-être que les cas sont dispersés en France. À un moment dans l'épidémie, quand une souche domine, il y a une sorte de cristallisation qui se fait et ça part en exponentielle, dans ce cas, on a deux ou trois semaines avant d'atteindre des taux vertigineux", explique Damien Mascret.

