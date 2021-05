Covid-19 : la pandémie recule en France

C. Giroud

Le nombre de contaminations au coronavirus diminue avec environ 17 000 nouveaux cas par jour mercredi 19 mai contre près de 20 000 il y a une semaine seulement. Il était de 43 500 lors du pic de l’épidémie en avril.

La Guyane, seule exception au reflux

Le taux d’incidence est aussi à la baisse. Il est de 149 pour 100 000 habitants en moyenne en France, soit trois fois plus que le seuil d’alerte, mais la semaine dernière il était de 168. Territoire par territoire, le Gers, la Charente-Maritime et la Corse sont sous le seuil d’alerte. C’est encore tendu en Seine-Saint-Denis avec 268 et surtout en Guyane (417), où le variant brésilien fait des dégâts.

Concernant la pression hospitalière, elle a reculé de 15% en une semaine, s’approchant des 4 000 patients atteints du Covid-19 dans les services de réanimation.