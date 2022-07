Covid-19 : la pandémie est "loin d'être finie", selon l'OMS

Et ça continue encore et encore. Le monde n'est pas au bout de ses peines face à la pandémie de Covid-19, qui est "loin d'être finie", a prévenu mardi 12 juillet le directeur de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d'une conférence de presse à Genève. "Le virus fait une percée, nous devons le repousser", a déclaré le médecin.

"Alors que les hospitalisations et la transmission du Covid-19 augmentent, les gouvernements doivent déployer des mesures testées et éprouvées comme le port du masque, une ventilation améliorée et des protocoles de dépistage et de traitement", a-t-il ajouté.

Le nombre de cas de Covid dans le monde a bondi de 30% ces deux dernières semaines – une hausse principalement alimentée par les sous-variants d'Omicron BA.4 et BA.5, a indiqué le docteur Michael Ryan, chef des urgences de l'OMS.

Baisse des dépistages et du séquençage

Au 11 juillet, l'OMS recense plus de 552,5 millions de cas confirmés depuis le début de la pandémie de Covid-19 dans le monde, dont 232,3 millions en Europe, pour plus de 6,3 millions de morts. Selon Our World in Data, à la même date, 61,3% de la population mondiale présente un schéma vaccinal complet, alors que 66,8% a reçu au moins une dose de vaccin.

L'agence onusienne a ainsi annoncé le maintien de la pandémie de Covid-19 au rang "d'urgence de santé publique de portée internationale", le plus haut degré d'alerte de l'organisation, après une décision unanime du Comité d'urgence sur le Covid-19. Ce dernier pointe la baisse des dépistages et du séquençage génomique, qui rendent "de plus en plus difficile" l'évaluation de l'impact des variants du Sars-CoV-2, et souligne "l'inadéquation de la surveillance actuelle" de la pandémie.