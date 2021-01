Covid-19 : la pandémie a entraîné la perte de l'équivalent de 255 millions d'emplois dans le monde en 2020, selon l'Organisation internationale du travail

Une nouvelle conséquence de la pandémie de Covid-19. Cette dernière a provoqué des "dommages massifs" sur l'emploi, avec l'équivalent de 255 millions d'emplois perdus en 2020, selon l'Organisation internationale du travail (OIT) lundi 25 janvier. Dans son septième rapport consacré aux répercussions de l'épidémie sur le monde du travail, elle estime que sur l'ensemble de 2020, "8,8% des heures de travail dans le monde ont été perdues (par rapport au quatrième trimestre 2019), ce qui équivaut à 255 millions d'emplois à temps plein", soit quatre fois plus d'heures de travail parties en fumée que pendant la crise financière de 2009.

Ces pertes massives ont entraîné une baisse de 8,3% des revenus du travail dans le monde -si l'on ne tient pas compte des plans d'aide mis en place-, soit 3 700 milliards de dollars ou encore 4,4% cent du Produit intérieur brut mondial, précise l'OIT.

Une génération "perdue"

Plus précisément, l'OIT note que les femmes ont été plus touchées que les hommes. "En particulier, les femmes risquaient beaucoup plus que les hommes de devoir quitter le marché du travail et de se retrouver inactives", note l'organisation.

Les jeunes travailleurs ont été également particulièrement touchés, soit en perdant leur emploi, soit en quittant la vie active ou encore en retardant leur entrée sur le marché du travail, note le rapport, qui parle de risque "d'une génération perdue". Les pertes d'emplois chez les jeunes (âgés de 15 à 24 ans) s'élevaient à 8,7%, par rapport à 3,7% au-delà de 24 ans.

Sans surprise, le secteur le plus touché par la pandémie est celui des activités d'hébergement et de restauration, qui a perdu un cinquième de ses emplois. En revanche, l'OIT souligne une hausse des embauches au deuxième trimestre et au troisième trimestre 2020 dans l'information et la communication ainsi que dans les activités financières et d'assurances.