Covid-19 : la ministre du Travail, Elisabeth Borne, est "convaincue" que le télétravail sera un "acquis" de la crise

Elle en est "convaincue". "Le télétravail sera un acquis" de la crise du Covid-19, a estimé la ministre du Travail, Elisabeth Borne, invitée, mercredi 16 juin, de "Votre instant politique" sur la chaîne franceinfo. "On ne va pas rester, comme ces derniers mois, à 100% de télétravail, il y a aussi des salariés qui en ont marre et qui trouvent de télétravailler dans un petit logement et que son conjoint fait sa visioconférence de son côté, c'est difficile", a-t-elle toutefois rappelé.

La ministre du Travail a par ailleurs demandé aux entreprises de "discuter" afin de savoir dans quelle mesure ce dispositif pouvait être installé durablement au sein de les méthodes de travail. "D'abord, aujourd'hui, pour fixer un nombre minimum de jours de télétravail par semaine et puis on redonnera complètement la main aux entreprises", a affirmé l'ancienne ministre des Transports.