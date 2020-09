Covid-19 : la méthode Castex est-elle la bonne ?

Beaucoup attendaient des mesures drastiques pour freiner davantage la progression de l’épidémie de coronavirus. Malgré quelques annonces, le Premier ministre a préféré vendredi une forme de statu quo. Depuis, la classe politique s’interroge : l’exécutif a-t-il la main qui tremble face à la crise sanitaire ? Dimanche 13 septembre, les avis sont partagés.

"C’est une stratégie nationale qu’il nous faut", selon Aurélien Pradié

À droite, certains fustigent la stratégie du gouvernement, notamment sur la possibilité de laisser plus de marges aux préfets. "C’est une stratégie nationale qu’il nous faut et nous avons des dirigeants qui sont incapables de fixer un cap", affirme Aurélien Pradié, secrétaire général Les Républicains dans l’émission Dimanche en politique. La situation sanitaire reste préoccupante, la France est avec l’Espagne le pays où le virus circule le plus vite.

