Covid-19 : la Guadeloupe se prépare à affronter une troisième vague

La Guadeloupe est un archipel en alerte. A l’hôpital de Pointe-à-Pitre, la plupart des lits de réanimation sont déjà occupés. Le service est au bord de la saturation. "Pour alléger la pression, on va probablement ouvrir nos urgences Covid-19 au rez-de-chaussée inférieur, ce qui va libérer une zone pour faire plus de lits Covid-19 pour la réanimation", indique Bruno Jarrige, médecin et responsable de la cellule de crise au CHU de Pointe-à-Pitre. Le préfet a décidé de fermer les centres commerciaux.

"À la différence de l’Hexagone, on a connu une période pendant laquelle on était en dessous des seuils depuis 20 semaines. On voit que dès que l’on a un petit peu de relâchement, on a une augmentation du taux de contagiosité, d’autant plus fortement que l’on a le variant anglais qui est maintenant présent", indique Alexandre Rochatte, préfet de la Guadeloupe. 166 cas de Covid-19 ont été recensés cette semaine, contre 137 la semaine précédente.

