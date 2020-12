Covid-19 : la France suspendue à la décision de Jean Castex sur le déconfinement

Retrouvez ici l'intégralité de notre live

: a ministre du Travail, Elisabeth Borne a annoncé le maintien des conditions actuelles d'indemnisation du chômage partiel jusqu'à fin janvier. Cette mesure concerne les secteurs plus touchés par la crise, pris en charge à 100% par l'Etat, et les autres secteurs, qui sont à 15% de reste à charge.

: Emmanuel Macron avait conditionné la phase 2 du déconfinement à plusieurs critères, dont le seuil de 5 000 cas de Covid-19 détectés par jour. Cet objectif s'éloigne un peu plus chaque jour : 14 595 cas positifs ont été enregistrés en France hier, selon les chiffres officiels, soit le total le plus élevé depuis le 25 novembre.

: Bonjour @Caro, le Premier ministre s'exprimera à 18 heures ce soir pour décider si le déconfinement aura lieu comme prévu le 15 décembre ou si la situation sanitaire exige le maintien de restrictions.

: Bonjour sais ton à quelle heure Jean Castex doit s’exprimer ? Merci à toute l’équipe pour ces lives !

: Le magazine 60 Millions de consommateurs publie une enquête dans laquelle il évalue 160 produits cosmétiques au regard de leur impact sur la santé. Une cinquantaine seulement se révèlent satisfaisants. Les autres contiennent des substances potentiellement dangereuses, dont des molécules soupçonnées d'être des perturbateurs endocriniens.

: "Paolo Rossi, l'aimable poète du foot qui a fait la joie de toute l'Italie en 1982 est mort", souligne sur son site le quotidien Corriere della Sera, qui évoque la "maladie incurable" dont il souffrait.

: Le footballeur italien Paolo Rossi, héros de la Coupe du Monde 1982 remportée par l'Italie, est mort à l'âge de 64 ans. La nouvelle de son décès a été reprise cette nuit par les médias italiens, qui ont aussitôt rendu hommage au légendaire attaquant italien surnommé "Pablito".



(Omega_Sabattini / dpa Picture-Alliance via AFP)

: Sud-Ouest s'arrête sur les craintes d'effets secondaires autour des vaccins.

















: Le club de foot de Châteauroux (Indre) pourrait être racheté par les Saoudiens, selon la Nouvelle-République. Le dossier sera à l'ordre du jour le 23 décembre prochain, date de l'assemblée générale de la Berrichonne.













: Du côte des Echos, on s'arrête sur l'introduction en bourse de Airbnb. La plateforme de location de logements est valorisée à plus de 40 milliards de dollars.





: Même choix de une pour Libération qui montre Kylian Mbappé et les Stambouliotes genou à terre avant le coup d'envoi du match, symbole de leur opposition au racisme





: L'Equipe revient sur les 24 heures qui ont suivi l'interruption du match PSG-Basaksehir mardi, après une allégation supposée raciste du quatrième arbitre de la rencontre envers un membre du staff turc.





: C'est l'heure de la revue de presse. Le Premier ministre Jean Castex est à la une du Monde. Dans un entretien, il défend le projet de loi controversé visant à lutter contre "les séparatismes" et assume de s'attaquer à l’islamisme radical, "qui a l’objectif de diviser les Français entre eux".











: La Californie, dont des régions entières se sont reconfinées en début de semaine, a enregistré à elle seule plus de 30 000 cas de Covid-19 hier, un record pour un Etat sur une journée, selon le Covid Tracking Project.



(Robyn Beck / AFP)

: Le dernier bilan côté Etats-Unis est tombé cette nuit : le pays enregistre 3 000 morts du Covid-19 en 24 heures et plus de 220 000 nouvelles infections, selon les données de l'université Johns Hopkins. Ce niveau frôle les records. Plus de 106 000 personnes sont hospitalisées.

: Rappelons qu'une vigilance orange pour risque d'avalanches est déclenchée sur les Pyrénées-Atlantiques et une autre vigilance orange pour crue est en cours sur l'Adour moyen dans les Landes.

: Jetons un oeil à la météo. Hormis quelques éclaircies sur la façade atlantique, le ciel restera chargé du Centre et du Poitou-Charentes à la Bretagne et la Normandie avec de rares ondées. Sur le PACA et la Corse, l'après-midi se poursuivra sous un ciel variable avec de rares ondées côtières.



(MATIN)



(APRES-MIDI)