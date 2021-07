Covid-19 : la France place la Tunisie sur sa liste rouge, ce que ça change

La France a décidé de placer, mardi 13 juillet, la Tunisie sur sa liste rouge. Il faut désormais un motif impérieux pour s'y rendre ou pour en revenir. Sur place, la situation sanitaire est particulièrement critique, comme le rapporte l'envoyée spéciale de France 2, Maryse Burgot : "C'est dramatique ce qu'il se passe ici. Nous avons vu des services d'urgence, dans les hôpitaux, littéralement débordés par l'afflux de malades du Covid-19."

La Tunisie manque cruellement de vaccins

"C'est la pénurie en matière de lits de réanimation, d'oxygène, mais aussi de vaccins. Et c'est sans doute là le plus grave", poursuit la journaliste, qui rapporte que "seulement 11% des Tunisiens ont reçu une double dose. Et ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas être vaccinés, c'est parce qu'il n'y a pas assez de vaccins disponibles en Tunisie." Par ailleurs, pour revenir de Tunisie vers la France, il faut désormais avoir un test PCR négatif. Il faut aussi obligatoirement s'isoler pendant 10 jours. Pour les contrevenants, une amende de 2 000 euros est prévue.