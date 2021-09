Covid-19 : la France place Israël et les Etats-Unis sur sa liste "orange"

L'arrêté a été publié au journal officiel jeudi et doit entrer en application dès dimanche.

Pour les personnes non vaccinées en provenance d'Israël et des Etats-Unis, l'arrivée sur le sol français va se durcir. La France a adopté un arrêté jeudi 9 septembre relevant le niveau des Etats-Unis et d'Israël de vert à orange. Cela signifie que dès son application, dimanche 12 septembre, toutes les personnes ne disposant pas d'un schéma vaccinal complet qui souhaitent rejoindre la France depuis ces deux pays devront suivre une nouvelle réglementation.

Un motif impérieux est désormais obligatoire pour arriver en France et un auto-isolement de sept jours est demandé. En plus d'un test PCR négatif de moins de 72 heures ou antigénique de moins de 48 heures, ces personnes peuvent être soumises à des tests antigéniques aléatoires une fois arrivées sur le sol français.

L'Union européenne avait également retiré les Etats-Unis et Israël de la liste des pays "sûrs" le 30 août dernier.